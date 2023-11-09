9 Kasım günü basın ekspres yolunda meydana gelen talihsiz kazanın detayları merak edildi. Vatandaşlar ise Basın ekspres yolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? Son dakika! Basın ekspres kazasında ölen var mı? sorularını araştırdı.

Basın ekspres yolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? Son dakika! Basın ekspres kazasında ölen var mı?

Bugün öğlen saatlerinde basın ekspres yolunda meydana gelen trafik kazasının nedeni ve detayları araştırılıyor. Vatandaşları endişelendiren kaza ile ilgili Basın ekspres yolu trafik kazasında ölü, yaralı var mı? Son dakika! Basın ekspres kazasında ölen var mı? soruları araştırıldı.

BASIN EKSPRES YOLU TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

9 Kasım günü meydana gelen kazada bir cezaevi aracı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması ise halen devam ediyor.

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