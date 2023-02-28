ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'nın oyuncuları merak konusu oldu. Başım Belada dizisinde yer alan Pele karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada Pele kimdir? Başım Belada dizisi Pele gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Pele karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başım Belada Pele kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Başım Belada dizisinin karakterlerinden Pele, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Başım Belada Pele karakteri merak konusu oldu. Peki, Başım Belada Pele kimdir? Başım Belada dizisi Pele gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Pele karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BAŞIM BELADA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacaktır.

BAŞIM BELADA PELE KİMDİR?

Başım Belada Pele karakterini Umut Oğuz canlandırmaktadır. Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayıp birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı dizisinde Fiko karakterini canlandırmasıyla tanındı. 2017 yılında Nazo reklamında oynadı.