Başım Belada oyuncu kadrosu! Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?
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ATV'nin yeni dizisi Başım Belada yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başım Belada dizisinin çekildiği mekan merak konusu oldu. Başım Belada dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılıyor. Peki, Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte detaylar...
Başım Belada oyuncu kadrosu! Başım Belada dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. ATV'nin yeni dizisi Başım Belada dizisi Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Başım Belada dizisinin oyuncuları kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? Detaylar haberimizde...
ATV'nin yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.
Keremcem (Azam)
Merih Öztürk (Leyla)
Kaan Taşaner (Çağdaş)
Umut Oğuz (Pele)
Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)
Yağmur Öztürk (Melike)
Ali Çatalbaş (Tayfur)
Zeynep Kumral (Narin)
Ali İpin (Hikmet)
Nazan Diper (Şerife)
Yiğit Ege Yazar (Buğra)
Bilgesu Kural (Berna)
Ferdi Kurtuldu (Timur)
Orhan Eşkin (Oktay)
Berke Üzrek (Badi Uğur)
Burakhan Yılmaz (Safa)
Sevinç Kıranlı (Vildan)
Bade Arazlı (Işıl)
Murat Akkoyunlu (Üstün)
Ayçin İnci (Melis)
Selahattin Taşdöğen (Namık)
Necip Karakaya (Ali Rıza)