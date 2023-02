Başım Belada Leyla kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Başım Belada dizisinin karakterlerinden Leyla, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Başım Belada Leyla karakteri merak konusu oldu. Peki, Başım Belada Leyla kimdir? Başım Belada dizisi Leyla gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Leyla karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BAŞIM BELADA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!

Keremcem (Azam)

Merih Öztürk (Leyla)

Kaan Taşaner (Çağdaş)

Umut Oğuz (Pele)

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)

Yağmur Öztürk (Melike)

Ali Çatalbaş (Tayfur)

Zeynep Kumral (Narin)

Ali İpin (Hikmet)

Nazan Diper (Şerife)

Yiğit Ege Yazar (Buğra)

Bilgesu Kural (Berna)

Ferdi Kurtuldu (Timur)

Orhan Eşkin (Oktay)

Berke Üzrek (Badi Uğur)

Burakhan Yılmaz (Safa)

Sevinç Kıranlı (Vildan)

Bade Arazlı (Işıl)

Murat Akkoyunlu (Üstün)

Ayçin İnci (Melis)

Selahattin Taşdöğen (Namık)

Necip Karakaya (Ali Rıza)

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacaktır.

BAŞIM BELADA LEYLA KİMDİR?

Başım Belada dizisinde Leyla karakterini Merih Öztürk canlandırmaktadır. Merih Öztürk, 2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi. Oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırdı.