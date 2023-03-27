Başım Belada dizisinin yayınlanan bölüm sonrasında Başım Belada bitecek mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Başım Belada final mi? Başım Belada bitiyor mu? Başım Belada final mi yapıyor, bitecek mi? İşte detaylar...

Başım Belada bitti mi? Başrolünde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı yer aldığı Başım Belada dizisi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başım Belada dizisinin yeni bölümü sonrasında final yapacak mı araştırılıyor. Peki, Başım Belada final mi? Başım Belada bitiyor mu? Başım Belada final mi yapıyor, bitecek mi? Detaylar haberimizde...

BAŞIM BELADA KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

BAŞIM BELADA FİNAL Mİ?

Başım Belada dizisinin yeni bölüm fragmanı sonrasında final mi sorusu gündeme geldi. Başım Belada dizisi, 5.bölümüyle ekran macerasına veda edecektir.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!

Keremcem (Azam)

Merih Öztürk (Leyla)

Kaan Taşaner (Çağdaş)

Umut Oğuz (Pele)

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)

Yağmur Öztürk (Melike)

Ali Çatalbaş (Tayfur)

Zeynep Kumral (Narin)

Ali İpin (Hikmet)

Nazan Diper (Şerife)

Yiğit Ege Yazar (Buğra)

Bilgesu Kural (Berna)

Ferdi Kurtuldu (Timur)

Orhan Eşkin (Oktay)

Berke Üzrek (Badi Uğur)

Burakhan Yılmaz (Safa)

Sevinç Kıranlı (Vildan)

Bade Arazlı (Işıl)

Murat Akkoyunlu (Üstün)

Ayçin İnci (Melis)

Selahattin Taşdöğen (Namık)

Necip Karakaya (Ali Rıza)