ATV'nin yeni dizisi Başım Belada konusu ne, oyuncuları kim? Daha önce birlikte herhangi bir projede oynamayan iki sevilen oyuncu Başım Belada dizisinde bir araya geliyor. Baba Yapım imzalı yeni dizi " Başım Belada" izleyicisiyle buluşmak için geri sayım başladı. İzleyiciler Başım Belada dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Başım belada dizisinin konusu nedir? Başım Belada dizsi ne zaman başlayacak? Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Baba Yapım imzalı yeni dizi " Başım Belada" izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Başım belada dizisinin konusu nedir? Başım Belada dizsi ne zaman başlayacak? Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde..

BAŞIM BELADA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baba Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan ATV nin yeni dizisi Başım Belada 5 Mart Pazar günü ilk bölümüyle saat 20.00 da ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Dizi her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başım Belada dizisi emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' nedeniyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini işleyecek.

BAŞIM BELADA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baba Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan Başım Belada dizisi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Başım Belada dizisinde başrolleri Keremcem ve Merih Öztürk paylaşıyor. Başarılı oyunculara Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Murat Akkoyunlu, Ferdi Kurtuldu gibi isimler yer alıyor.