Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada oyuncu kadrosu! Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?
Gündem Haberleri
ATV'nin yeni dizisi Başım Belada yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başım Belada dizisinde rol alan ünlüler merak konusu oldu. Başım Belada dizisinin karakterleri araştırılıyor. Peki, Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte detaylar...
Başım Belada karakterleri! Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Başım Belada dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada dizisi oyuncuları kimler? Başım Belada karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte, Ateş Kuşları oyuncu kadrosu!
BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!
Keremcem (Azam)
Merih Öztürk (Leyla)
Kaan Taşaner (Çağdaş)
Umut Oğuz (Pele)
Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)
Yağmur Öztürk (Melike)
Ali Çatalbaş (Tayfur)
Zeynep Kumral (Narin)
Ali İpin (Hikmet)
Nazan Diper (Şerife)
Yiğit Ege Yazar (Buğra)
Bilgesu Kural (Berna)
Ferdi Kurtuldu (Timur)
Orhan Eşkin (Oktay)
Berke Üzrek (Badi Uğur)
Burakhan Yılmaz (Safa)
Sevinç Kıranlı (Vildan)
Bade Arazlı (Işıl)
Murat Akkoyunlu (Üstün)
Ayçin İnci (Melis)
Selahattin Taşdöğen (Namık)
Necip Karakaya (Ali Rıza)