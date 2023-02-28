ATV'nin yeni dizisi Başım Belada yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başım Belada dizisinin çekildiği mekan merak konusu oldu. Başım Belada dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılıyor. Peki, Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada hangi il ve ilçede çekiliyor? Başım Belada dizisinin çekimleri nerede? İşte detaylar...

Başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Başım Belada dizisinin çekildiği mekan konusu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? Başım Belada hangi il ve ilçede çekiliyor? Başım Belada dizisinin çekimleri nerede? İşte, Başım Belada dizisinin çekildiği mekan!

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

BAŞIM BELADA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!

Keremcem (Azam)

Merih Öztürk (Leyla)

Kaan Taşaner (Çağdaş)

Umut Oğuz (Pele)

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)

Yağmur Öztürk (Melike)

Ali Çatalbaş (Tayfur)

Zeynep Kumral (Narin)

Ali İpin (Hikmet)

Nazan Diper (Şerife)

Yiğit Ege Yazar (Buğra)

Bilgesu Kural (Berna)

Ferdi Kurtuldu (Timur)

Orhan Eşkin (Oktay)

Berke Üzrek (Badi Uğur)

Burakhan Yılmaz (Safa)

Sevinç Kıranlı (Vildan)

Bade Arazlı (Işıl)

Murat Akkoyunlu (Üstün)

Ayçin İnci (Melis)

Selahattin Taşdöğen (Namık)

Necip Karakaya (Ali Rıza)