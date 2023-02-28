ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'nın oyuncuları merak konusu oldu. Başım Belada dizisinde yer alan Çağdaş karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada Çağdaş kimdir? Başım Belada dizisi Çağdaş gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Çağdaş karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başım Belada Pele kimdir? Başım Belada dizisi Pele gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Pele karakterini kim canlandırıyor?

Başım Belada Çağdaş kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Başım Belada dizisinin karakterlerinden Çağdaş, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Başım Belada Çağdaş karakteri merak konusu oldu. Peki, Başım Belada Çağdaş kimdir? Başım Belada dizisi Çağdaş gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Çağdaş karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BAŞIM BELADA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU!

Keremcem (Azam)

Merih Öztürk (Leyla)

Kaan Taşaner (Çağdaş)

Umut Oğuz (Pele)

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel)

Yağmur Öztürk (Melike)

Ali Çatalbaş (Tayfur)

Zeynep Kumral (Narin)

Ali İpin (Hikmet)

Nazan Diper (Şerife)

Yiğit Ege Yazar (Buğra)

Bilgesu Kural (Berna)

Ferdi Kurtuldu (Timur)

Orhan Eşkin (Oktay)

Berke Üzrek (Badi Uğur)

Burakhan Yılmaz (Safa)

Sevinç Kıranlı (Vildan)

Bade Arazlı (Işıl)

Murat Akkoyunlu (Üstün)

Ayçin İnci (Melis)

Selahattin Taşdöğen (Namık)

Necip Karakaya (Ali Rıza)

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacaktır.

BAŞIM BELADA ÇAĞDAŞ KİMDİR?

Başım Belada dizisinde Çağdaş karakterini Kaan Taşaner canlandırmaktadır. Kaan Taşaner, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.