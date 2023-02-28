ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'nın oyuncuları merak konusu oldu. Başım Belada dizisinde yer alan Azam karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başım Belada Azam kimdir? Başım Belada dizisi Azam gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Azam karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Başım Belada'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Başım Belada dizisinin karakterlerinden Azam, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Başım Belada Azam karakteri merak konusu oldu. Peki, Başım Belada Azam kimdir? Başım Belada dizisi Azam gerçekte kim, adı ne? Başım Belada Azam karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BAŞIM BELADA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Başım Belada 5 Mart Pazar günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.