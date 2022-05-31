Basen neresi oluyor? Basen bölgesi neresi? Vücutta basen neresidir? Basen neresi resimli! - Haberler

Vücudumuzda basen neresi kalça neresi ve basen neresi olur vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Basen nedir ve nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Basen bölgesi neresi, vücutta basen neresi olduğu, basen kısmı neresi kadın ve erkekler tarafından araştırılıyor. Basen kelimesinin anlamı leğen, leğen kemiği ya da kalça anlamlarına gelmektedir. Basen neresi oluyor? Basen bölgesi neresi? Vücutta basen neresidir? Basen neresi resimli! Detaylar haberimizdedir…

BASEN NERESİ?

Basen kelimesi leğen, leğen kemiği ya da kalça anlamına geliyor. Basen insanlarda bel kısmının altında bulunan kalça kemiğine denilmektedir. Basen neresidir sorusuna yanıt arayanlar için, bacak ve kalça genişlemesi olarak bilinmektedir. Genellikle vücut yapısındaki genetik özelliklerden kaynaklanan basen bölgesi beslenme ve spor ile şekillenir. Bu sebepten dolayı basen bölgesini eritmek veya genişletmek yaşam düzenine göre değişir.

BASEN BÖLGESİ NERESİ?

Basen bölgesi neresi olduğunu merak edenler için, basen bölgesi kadınlarda vücuttaki istenmeyen kiloların bulunduğu yer olarakta biliniyor. Basen bölgesi neresi ve basen neresi resimli olarak araştıran vatandaşlar, basen neresi kalça neresi merak ediyor. Bazı insanlar basen bölgesi genetik olarak geniş olurken diğerlerinde ise kilo alımına göre değişiklik gösterir. Ayrıca kilodan bağımsız bazı kadınlarda genetik olarak basen bölgesi geniş olabilmektedir. Bu durum vücudun kendine özel yapısıyla ilişkilendiriliyor.

BASEN NASIL ÖLÇÜLÜR?

Basen bölgesi nasıl ölçülür, kalça bel ile bacak arasında bulunan ve popo diye ifade edilen kısma denir. Bulunan bu bölgenin geniş yerinden alınacak ölçü kalça ölçüsünü verilecektir. Mezuranın bir tam tur uygulanarak kalça üzerinden yapılır. Basen ise kalçanın üzerinde kalan karın ve göbek bölgesidir. Kilo alımlarında kendini ilk gösteren yerler basen bölgeleri olur. Basen bölgesi ölçümü kıyafet dikiminde, spor yapanların veya vücuduna dikkat edenlerin özellikle doğru ölçümü önemlidir.

VÜCUTTA BASEN NERESİDİR?

Vücutta basen bölgesi kalçanın hemen altında bacakların en geniş olduğu kısım olarak bilinir. Kalça bölgesi komple popo bölgesinin geniş olduğu alan diyebiliriz. Kalça bölgesi komple popo bölgesinin en geniş olduğu kısım, basen ise kalçanın hemen altında bacak bölgesinin en geniş olduğu kısımdır. Basen kalça bitiminin hemen altıdır. Poponun birkaç cm altında, bacakların üstünde başlar. Kalça ve basen bölgesi genelde kadınların vücut şekillendirmede en çok uğraştığı bölgelerdir. Kadınların çoğu kum saati görüntüsünü elde etmek için bel, basen ve kalça egzersizlerini sıklıkla yapmaktadır. İstenmeyen kiloların ve yağların toplandığı bu bölgede doğru spor ve beslenme ile istenilen sonuca varılır. Erkeklerde basen bölgesi kalçanın altı, bacakların en geniş kısmı olmak üzere kadınlardakiyle aynı bölgedir. Basen bölgesi kastedilirken erkek ve kadında aynı bölge kastedilir, ikisinde de aynı yere denk gelmektedir. Bacak başlangıcının hemen üst kısmı, kalçanın ise hemen alt kısmı basen bölgesidir. Bacakların en kalın olduğu kısım bu kısımdır.