UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı oldu. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Basel - Trabzonspor şifresiz mi? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda verilecek? Basel - Trabzonspor şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Basel - Trabzonspor maçıdır. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman başlayacak? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor? Basel - Trabzonspor maç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? Basel - Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Basel'da, St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak.