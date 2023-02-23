Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Basel - Trabzonspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan golleri ve skoru merak eden futbol severler, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç? Basel - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte anlık skor...
Basel - Trabzonspor maçının başlamasıyla birlikte maçı anlık takip etmek isteyenler, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maç skoru nedir? Basel - Trabzonspor maç kaç kaç bitti?
Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.
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Maçta Basel 2-0 önde olan takım. Maç sona erdi.
Basel maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Basel'in golleri:
- 13. dakika : Muhammed Zeki Emduni
- 76. dakika : Andi Zeqiri
MAÇ SONUCU : BASEL 2 - 0 TRABZONSPOR
İlk maçı TS 1-0 kazanmıştı. Bugünkü maç da 1-0 biterse maç uzatmalara gidecek.