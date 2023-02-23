Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Basel - Trabzonspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan golleri ve skoru merak eden futbol severler, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç? Basel - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte anlık skor...