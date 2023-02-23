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Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

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Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Basel - Trabzonspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan golleri ve skoru merak eden futbol severler, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç? Basel - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte anlık skor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Basel: 2 Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)UEFA Avrupa Konferans Ligi: Basel: 2 Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
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Basel - Trabzonspor maçının başlamasıyla birlikte maçı anlık takip etmek isteyenler, Basel - Trabzonspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Basel - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maç skoru nedir? Basel - Trabzonspor maç kaç kaç bitti?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Maçta Basel 2-0 önde olan takım. Maç sona erdi.

Basel maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Basel'in golleri:

  • 13. dakika : Muhammed Zeki Emduni
  • 76. dakika : Andi Zeqiri

MAÇ SONUCU : BASEL 2 - 0 TRABZONSPOR

İlk maçı TS 1-0 kazanmıştı. Bugünkü maç da 1-0 biterse maç uzatmalara gidecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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