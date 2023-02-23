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Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

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Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Peki, Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Basel Trabzonspor maçını takip etmek isteyenler, "Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te yayınlanacak.

Basel: Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, Zeqir

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzon Basel Gündem Spor Haberler

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