Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Peki, Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Basel Trabzonspor maçını takip etmek isteyenler, "Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te yayınlanacak.

BASEL - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER!

Basel: Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, Zeqir

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez