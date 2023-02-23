Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Basel - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler, kadrolar!

Basel - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Basel - Trabzonspor muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. 23 Şubat tarihinde oynanacak olan Basel - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? Basel - Trabzonspor muhtemel 11'ler, kadrolar!

BASEL - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Bugün oynanacak olan karşılaşmalar arasında yer alan Basel - Trabzonspor maçında yer alacak olan ilk 11 kadrosu şu şekilde;

TRABZONSPOR : Uğurcan Çakır, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Denswil, Trézéguet, Maxi Gómez, Bruno Peres, Doğucan Haspolat

BASEL: Hitz, M. Lang, Nuhu, Zeqiri, F. Frei, Pelmard, Burger, Kade, Calafiori, Xhaka, Novoa