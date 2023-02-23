Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kim? İlk 11'ler belli oldu mu?

Bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı oldu. Maç başlamasına saatler kala futbol severler maçın ilk 11'lerini merak etti. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte detaylar...

Basel - Trabzonspor ilk 11ler ne zaman açıklanır? Basel - Trabzonspor ilk 11ler belli oldu mu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BASEL-TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11 henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 şu şekilde:

Trabzonspor muhtemel 11'i:

- Uğurcan Çakır

- Siopis

- Abdülkadir Ömür

- Bakasetas

- Vitor Hugo

- Eren Elmalı

- Denswil

- Trézéguet

- Maxi Gómez

- Bruno Peres

- Doğucan Haspolat

Basel muhtemel 11'i: