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Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kim? İlk 11'ler belli oldu mu?

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Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kim? İlk 11'ler belli oldu mu?

Bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı oldu. Maç başlamasına saatler kala futbol severler maçın ilk 11'lerini merak etti. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte detaylar...

Basel - Trabzonspor ilk 11ler ne zaman açıklanır? Basel - Trabzonspor ilk 11ler belli oldu mu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

İlk 11 henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 şu şekilde:

Trabzonspor muhtemel 11'i:

  • - Uğurcan Çakır
  • - Siopis
  • - Abdülkadir Ömür
  • - Bakasetas
  • - Vitor Hugo
  • - Eren Elmalı
  • - Denswil
  • - Trézéguet
  • - Maxi Gómez
  • - Bruno Peres
  • - Doğucan Haspolat

Basel muhtemel 11'i:

  • - Hitz
  • - M. Lang
  • - Nuhu
  • - Zeqiri
  • - F. Frei
  • - Pelmard
  • - Burger
  • - Kade
  • - Calafiori
  • - Xhaka
  • - Novoa
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Basel Gündem Spor Haberler

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