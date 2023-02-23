Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kim? İlk 11'ler belli oldu mu?
Gündem Haberleri
Bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Basel - Trabzonspor maçı oldu. Maç başlamasına saatler kala futbol severler maçın ilk 11'lerini merak etti. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte detaylar...
Basel - Trabzonspor ilk 11ler ne zaman açıklanır? Basel - Trabzonspor ilk 11ler belli oldu mu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Basel - Trabzonspor ilk 11 açıklandı mı? 23 Şubat Basel - TS ilk 11'de kimler var, hangi futbolcular kadroda, yedekler kimler, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.
Basel - Trabzonspor maçını TV8 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
İlk 11 henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 şu şekilde:
Trabzonspor muhtemel 11'i:
- - Uğurcan Çakır
- - Siopis
- - Abdülkadir Ömür
- - Bakasetas
- - Vitor Hugo
- - Eren Elmalı
- - Denswil
- - Trézéguet
- - Maxi Gómez
- - Bruno Peres
- - Doğucan Haspolat
Basel muhtemel 11'i:
- - Hitz
- - M. Lang
- - Nuhu
- - Zeqiri
- - F. Frei
- - Pelmard
- - Burger
- - Kade
- - Calafiori
- - Xhaka
- - Novoa