Basel hangi ülkenin takımı? Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, play-off turu müsabakasında Basel'e konuk olacak. İlk maçta taraftarının önde güçlü rakibi Basel'i (1-0) skor ile deviren Karadeniz fırtınası rakibi karşısında skor avantajını koruyarak turu peşinde olacak. Futbolseverler ise bu kritik maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Basel hangi ülkenin takımı? İşte merak edilenler...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacak. İlk maçta sahadan 1-0 galip ayrılan Karadeniz Fırtınası deplasmanda kazanarak turu geçmek istiyor. Futbolseverler ise bu kritik müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Basel hangi ülkenin takımı? Detaylar haberimizde...

Avrupa kupalarında Basel ile üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor (1B 1M), 2019/20 Avrupa Ligi gruplarında oynanan iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında temsilcileriyle İsviçre'den daha fazla karşılaştığı bir ülke bulunmuyor. Türk takımlarıyla karşılaştığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Basel (3G 1B), tek mağlubiyetini Mart 2003'te evinde Malatyaspor'dan aldı (1-2; UEFA Kupası).

BASEL HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel İsviçre'nin takımıdır. İsviçre Ligi'nde 26 puanla 6. sırada yer alan takımgeçmişte bir çok başarıya imza atmıştır. Basel İsveç liginde 8 defa şampiyonluk yaşayan kulüp tarihinde 2 kez Avrupa kupalarında yarı final oynama başarısında bulunmuştur.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans liginde play-offheyecanı devam ediyor .Basel ile Trabzonspor 23 Şubat Perşembe günü ( Bugün)St. Jakob-Park'ta saat23.00'te başlayacak mücadelede tur için kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

BASEL- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KAALDAN YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00 da başlayacak .Kritik müsabakaTV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.