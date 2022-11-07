UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi olan Basel takımını futbolseverler araştırıyor. Basel'in hangi ligde olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Basel nerenin takımı? sorusu araştırılmakta. Peki, Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı?

Basel hangi ligde? sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel eşleşti. Futbolseverler ise Basel'in hangi ligde olduğunu merak ediyor. Peki, Basel hangi ligde? Basel hangi ülkenin takımı? Basel nerenin takımı? İşte merak edilenler...

BASEL HANGİ LİGDE?

FC Basel (Fussballclub Basel 'in kısa yazılışı) İsviçreli futbol kulübü. İsviçre'nin Basel kentinde kurulmuştur. Maçlarını 33.343 kişilik St. Jakob-Park'ta oynayan ekibin renkleri mavi-kırmızıdır. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan takım UEFA'nın 2006 yılındaki takımlar sıralamasına göre 37. sırada bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştır.