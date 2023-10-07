Başarısı katlanarak büyüyor! CZN Burak, YouTube'da 10 milyon takipçiyi geçti

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan CZN Burak, hızla büyümeye devam ediyor. Instagram'da 54,1 milyon takipçisi bulunan fenomen, YouTube'da da 10 milyon takipçiyi aştı. YouTube da fenomene özel bir plaket gönderdi.

13 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

YouTube tarafından bir plakete layık görülen CZN Burak, heyecanını da takipçileriyle paylaştı. Özel bir kasada gelen plaketini açarken video çeken fenomen "YouTube de 10 milyon plaketimiz geldi ama gelene kadar 13 milyon olduk. Hepinize çok teşekkürler daha nice güzel başarılara" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına sevenlerinden "Sonuna kadar hak ediyorsun" yorumu ve tebrik mesajları yağdı.