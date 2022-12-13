Kabine toplantısının ardından açıklamalıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarda başarı teşvik programı dikkat çekti. Peki, Başarı teşvik programı nedir? Başarı teşvik programı başvuru şartları nelerdir? 2023 KYK bursu ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencileri kapsayacak Başarı Teşvik programından hakkında önemli açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından binlerce Öğrenci Başarı Teşvik programı nedir, şartları neler? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Başarı Teşvik Programı desteği nedir? Başarı Teşvik Programı desteği ne kadar, kaç TL? 2023 KYK bursu ne kadar oldu? Detaylar haberimizde....

BAŞARI DESTEK PROGRAMI NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık tarihli Kabine toplantısı ardından öğrencilere yeni desteği açıkladı. Açıklamasında;

'Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca, 4 yıllık örgün eğitim yapar yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.''

2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine bir müjde verdi. 2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3.750 liraya çıkarıldı." dedi.