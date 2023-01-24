Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları tamamlandı. Şimdi ise merak edilenler arasında çeyrek final eşleşmeleri yer alıyor. Arama motorlarında Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir kiminle eşleşti? ZTK Başakşehir rakibi belli mi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

ZTK'da çeyrek final eşleşmeleri kurası çekildi. Son 16 turunun maçlarının tamamlanmasının ardından Başakşehir'in çeyrek final rakibi merak edildi. Peki, Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir kiminle eşleşti? ZTK Başakşehir rakibi belli mi? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Başakşehir'in ZTK çeyrek final kura çekimi sonucu rakibi Galatasaray oldu.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.