UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Bunun ardından temsilcimiz Başakşehir'in güncel puan durumu ve gruptaki sırası merak edildi. Peki, Başakşehir UEFA puan durumu nasıl? Başakşehir Konferans Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

Fiorentina ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. maçında Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Başakşehir UEFA Konferans Ligi puan durumu! M. Başakşehir Konferans Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi?

FİORENTİNA - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz grup liderliğini son maça bıraktı.

BAŞAKŞEHİR GRUPTA KAÇ PUANDA VE KAÇINCI SIRADA?

M. Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubunda yer alıyor. Başakşehir A grubunda 10 puanda ve 1. sırada bulunmaktadır.

BAŞAKŞEHİR GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Temsilcimiz Başakşehir gruptan çıkmayı garantilemiştir. Fakat liderliği henüz garantilemedi. Temsilcimiz son maçta liderlik için sahaya çıkacak.

LİDERLİK SON MAÇA KALDI

Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi. Temsilcimiz son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın ne skor aldığına bakmaksızın grubunu lider bitirecek.