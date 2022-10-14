Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? M. Başakşehir Konferans Ligi gruplardan çıkmayı garantiledi mi? (Tüm Olasılıklar)

Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde A grubunda yer alıyor. Bugün gruptaki 4. maçına çıkan temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalleri ve olasılıkları değerlendiriliyor. Peki, Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı? Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruplardan kesin çıkacak mı? Başakşehir gruptan nasıl çıkar, şuanda grupta kaçındı sırada bulunuyor? İşte tüm olasılıklar ve gruptan çıkma ihtimalleri...

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi grup maçları devam ediyor. Temsilcilerimiz gruptan çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruptan çıktı mı, garantiledi mi? M. Başakşehir Konferans Ligi gruplardan çıkmayı garantiledi mi?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ GRUPTA VE KAÇ PUANDA?

Başakşehir 2022-2023 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde A grubunda yer alıyor. Şuanda Başakşehir'in 4 maçta toplam 10 puanı bulunuyor. Temsilcimiz Başakşehir şuanda grupta 1. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR GRUPTAN ÇIKTI MI? (TÜM OLASILIKLAR)

Başakşehir şuanda 10 puanla grupta 1. sırada yer alıyor. Grupta ilk 2 takım bir üst tura çıkacak. A grubunun 3. takımı ise şuanda 3 puanda bulunuyor. Haliyle temsilcimiz Başakşehir bir üst tura çıkmayı garantilemiştir. Eğer son 2 maçta 1 galibiyet alırsa grubu lider tamamlayacak.

Temsilcimize başarılar diliyoruz...