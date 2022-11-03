Başakşehir UEFA grubu puan durumu son durum ne?

UEFA Konferans ligi A grubunda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam sahasında Hearts konuk edecek. Zoru müsabaka öncesi futbolseverler Başakşehir gruptan nasıl çıkar, Başakşehir'in grubunda son durum ne ? sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, ilk 5 maçında aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile lider durumda bulunuyor. Son 16'ya kalma hesapları yapan turuncu lacivertliler, bu akşam sahasında konuk edeceği Hearts karşısında grubu lider tamamlamak için sahaya çıkacak. Peki ,Temsilcimiz Başakşehir gruptan lider çıkabilir mi? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda 10 puanla lider durumda bulunan Başakşehir, bu akşam Hearts'ı mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın grubunu lider olarak tamamlamayı başaracak. Temsilcimiz rakibine puan kaybettiği takdirde ise Rigas FS Fiorentina maçının skoruna göre grubunu ya yine lider ya da 2. sırada tamamlayacak

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün oynanacak Başakşehir-Hearts maçını Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. TSİ 18.30'da başlayacak ve TV 8,5'tan naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELİ Mİ?

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane, Ginnelly, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, McKay, Shankland

UEFA KONFERANS LİGİ A GRUBUNDA SON DURUM NE?

1- BAŞAKŞEHİR - 10 Puan / 9 Averaj

2- Fiorentina - 10 Puan / 5 Averaj

3- Hearts - 6 Puan / -8 Averaj

4- Rigas FS - 2 Puan / -6 Averaj