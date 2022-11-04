Başakşehir UEFA geliri 2022! Başakşehir Avrupa geliri ne kadar? Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor?

4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Başakşehir UEFA geliri ne kadar? Başakşehir Avrupa geliri ne kadar? Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Başakşehir UEFA geliri!

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi geliri! 4 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Peki, Başakşehir UEFA geliri ne kadar? Başakşehir Avrupa geliri ne kadar? Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nden ne kazanıyor? İşte, Başakşehir UEFA geliri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR AVRUPA GELİRİ

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktığı için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon euro kazanırken toplamda market kalemi hariç 7,2 milyon euroyu kasasına koydu.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.