Başakşehir tur atladı mı? Başakşehir maçı ne oldu? Başakşehir'in rakibi kim oldu? - Haberler

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Başakşehir tur atladı mı? Başakşehir maçı ne oldu? Başakşehir'in rakibi kim oldu?

Başakşehir tur atladı mı? Başakşehir maçı ne oldu? Başakşehir'in rakibi kim oldu?

Medipol Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yendi. Peki, Başakşehir tur atladı mı? Başakşehir maçı ne oldu? İşte Başakşehir - Netanya maç sonucu!

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Başakşehir tur atladı mı? Medipol Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yendi. Peki, Başakşehir tur atladı mı? Başakşehir maçı ne oldu? İşte Başakşehir - Netanya maç sonucu haberimizde...

BAŞAKŞEHİR TUR ATLADI MI?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz, 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR TURLADI

Karşılaşmanın henüz9. dakikasında Ndayishimiye ile 1-0 öne geçen Başakşehir, mnücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya başardı. Temsilcimiz 1-0 kazanmayı başardığı maçın ardından adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı.

İLK MAÇ 4 AĞUSTOS'TA

Medipol Başakşehir , 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda birinci maç 4, ikinci maç ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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