Başakşehir - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Toulouse hazırlık maçı hangi kanalda?

Başakşehir ile Toulouse hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Başakşehir - Toulouse maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Toulouse hangi kanalda? Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte maç hakkındaki detaylar...