Başakşehir TOKİ nereye yapılacak? Başakşehir TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?
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TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Başakşehir TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Başakşehir TOKİ nereye yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İstanbul Başakşehir TOKİ nereye yapılacak merak edildi. Peki, Başakşehir TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?
Başakşehir KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
TOKİ Başakşehir kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler- Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.
Başakşehir TOKİ NEREYE YAPILACAK?
Başakşehir TOKİ konutlarının nereye yapılacağı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.