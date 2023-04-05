Başakşehir TOKİ nereye yapılacak? Başakşehir TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Başakşehir TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Başakşehir TOKİ nereye yapılacak?