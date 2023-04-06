Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi 2023! Başakşehir Toki genç kura sonuçları açıklandı mı? Toki genç kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut ve arsa projelerinde kura çekim işlemleri devam ederken Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi de en çok merak edilmekte olan konular arasında yer aldı. Peki, Başakşehir Toki genç kura sonuçları açıklandı mı? Toki genç kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi 2023!

İstanbul Başakşehir, Başakşehir, Esenler kura çekimi sonuçlarına dair araştırmalar devam ederken Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi de birçok genç başta olmak üzere vatandaşların gündeminde yer almakta ve arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. İl İl gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sıra İstanbul'da yer almakta olan ilçelerin kura çekim işlemlerinde Başakşehir, Başakşehir, Esenler olmak üzere devam ediyor. Peki, Başakşehir Toki genç kura sonuçları açıklandı mı? Toki genç kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi 2023!

BAŞAKŞEHİR TOKİ GENÇ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekim işlemleri aşama aşama olmak üzere gerçekleştirilmeye devam ediyor. Henüz sona ermeyen kura çekimleri nedeniyle Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi açıklanmadı. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından Engelli kategorisinin kurası yapılıyor. Daha sonrasında ise sıra emekli kategorisine geçiyor.

TOKİ GENÇ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin ardından engelli ve emekliler için kura çekim işlemleri tamamlanacak ve Başakşehir Toki genç kura sonuçları için kura çekim işlemleri bunların akabinde başlatılacak.

BAŞAKŞEHİR TOKİ GENÇ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2023

Başakşehir Toki genç kura sonuçları listesi, kura çekim işlemlerinin henüz tamamlanmaması sebebiyle açıklanmadı. Başakşehir Toki genç kura çekiminin yapılmasının ardından sonuç listesi vatandaşlar ile paylaşılacak ve E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.