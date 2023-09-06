Başakşehir sel baskınında son durumu nedir ve kaç kişi öldü, kaç yaralı var vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Peki, Başakşehir sel baskınında son durumu nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Başakşehir sel baskınında sokaklar göle dönerken, araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. Başakşehir sel baskınında son durumu nedir ve Başakşehir'de sel sonrası kaç kişi öldü, kaç yaralı var merak ediliyor. Başakşehir'de son durum nedir ve Başakşehir sel baskınında kaç kişi öldü, kaç yaralı var sorularına yanıt aranıyor. Başakşehir sel baskınında son durumu nedir? Kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAKŞEHİR SEL BASKININDA SON DURUMU NEDİR?

Meteoroloji'nin uyarısından sonra başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollar ve köprü altları suyla doldu. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı" açıklamasında bulundu.

ARAÇLAR SUDA İLERLEYEMEDİ

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve vatandaşlar zorluk yaşadı. Köprü altları suyla doldu, araçlar ve vatandaşlar uzun süre ilerleyemedi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, evleri ve marketleri su bastı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR SEL BASKININDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un kuzeyi için yaptığı uyarıdan sonra megakentte yağış başladı. Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında; "Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

Başakşehir ve İkitelli'de birçok araç sular altında kaldı. Dereye dönen sokaklarda suya gömülen araçlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarına müdahaleleri sürüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Yollarda sel sularına kapılan araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Kirazlı-Kayaşehir metro hattında 3 istasyon kapatıldı.