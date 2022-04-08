BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla bitiren Medipol Başakşehir'e dev teklif! 500 milyon Dolar yurtdışından teklif geldiği söylenen Medipol Başakşehir satılacak mı? satılırsa eğer kulübün dünya çapında transfer yapabileceği konuşuluyor. Başakşehir satılıyor mu? Başakşehir'i kim alacak? detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR SATILIYOR MU?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, Mediol Başakşehir'e satın alma teklifleri geldiğini ifade etti. Sinan Vardar konuyla ilgili duyumunu Fotomaç'ta yer alan bugünkü yazısında dile getirdi. Başakşehir Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ satılma konusu hakkında ne söyleneceği merak konusu olmuş durumda.

BAŞAKŞEHİR'İ KİM ALACAK?

500 milyon dolar teklif geldiği söylentileri herkes tarafından konuşulmakta. Yurtdışından teklif geldiği söylenmekte ve kimin yaptığı tarafından bilgi bulunmamaktadır.

Haberler.com - Gündem