Başakşehir satıldı mı, satılıyor mu? M. Başakşehir kim alacak?

Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir'e Almanya'dan talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı. Peki, Başakşehir satıldı mı, satılıyor mu? M. Başakşehir kim alacak?