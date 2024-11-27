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Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Başakşehir-Petrocup maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Futbolseverler "Başakşehir-Petrocub maçı ne zaman?" ve "Maç şifresiz mi yayınlanacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Rumen ekibi Petrocub ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz, grupta üst sıraları hedefliyor. Peki, "Başakşehir-Petrocub maçı saat kaçta başlayacak?" ve bu heyecan dolu maç hangi kanalda yayımlanacak? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde!

BAŞAKŞEHİR-PETROCUP MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir-Petrocub maçı, 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

BAŞAKŞEHİR PEROCUP MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

TRT İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT'nin resmi dijital platformu üzerinden tüm TRT kanallarının canlı yayınlarına ve arşiv içeriklerine ulaşabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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