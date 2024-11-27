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Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki

Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki
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Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Petrocup karşı karşıya geliyor. Peki, TRT 1 şifresiz, HD izleme linki var mı? Başakşehir Avrupa Konferans Ligi maçı hangi kanalda izlenir? İşte detaylar...

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, bugün Petrocub ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla, Başakşehir-Petrocub maçı canlı izleme linki ve maçın yayın detaylarını araştırıyor. Peki, bu önemli mücadele şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Başakşehir-Petrocub maçına dair canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar!

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

BAŞAKŞEHİR-PETROCUP MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

TRT İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT'nin resmi dijital platformu üzerinden tüm TRT kanallarının canlı yayınlarına ve arşiv içeriklerine ulaşabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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