Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, bugün Petrocub ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverler ise büyük bir heyecanla, Başakşehir-Petrocub maçı canlı izleme linki ve maçın yayın detaylarını araştırıyor. Peki, bu önemli mücadele şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Başakşehir-Petrocub maçına dair canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar!

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

TRT İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT'nin resmi dijital platformu üzerinden tüm TRT kanallarının canlı yayınlarına ve arşiv içeriklerine ulaşabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.