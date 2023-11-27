Trendyol Süper Lig maçı maçında Başakşehir-Pendikspor maçında karşı karşıya gelecek. Başakşehir-Pendikspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Başakşehir-Pendikspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Başakşehir-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Pendikspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Pendikspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir-Pendikspormaçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Başakşehir-Pendikspormaçı şifresiz mi ve Başakşehir-Pendikspormaçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Başakşehir-Pendikspormaçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Pendiksporhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

27-11-2023 BAŞAKŞEHİR VS PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-PENDİKSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-PENDİKSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Pendikspor Maçı, 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Pendikspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Pendikspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.