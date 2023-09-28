Rams Başakşehir maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. Şu anki teknik direktörü Çağdaş Atan'dır. Peki, Başakşehir ne zaman şampiyon oldu?

Başakşehir ne zaman şampiyon oldu?

2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlamayı Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. O günden bu yana bu başarısını tekrarlayamayan Başakşehir hakkında Başakşehir ne zaman şampiyon oldu, sorusunun yanıtı sık sık merak ediliyor.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HAKKINDA

2014-15 sezonunda, bir önceki sezonu 1. Lig'de geçiren kulüp, Cihat Arslan yönetiminde 1. Lig'in bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmıştır. Kulübün Süper Lig'e çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ismi Büyükşehir Belediyesi'nin futbol şubesini ayırma kararının ardından İstanbul Başakşehir FK olarak değişmiştir. Aynı zamanda kulüp 2014-15 sezonundan itibaren iç saha maçlarını Başakşehir bölgesinde inşa edilen Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı almıştır.

2014-15 sezonunda Cihat Arslan ile sözleşme çift taraflı anlaşılarak feshedilmiş, yerine ise kulüp tarihinde en uzun süre takımın başında kalan Abdullah Avcı getirilmiştir. Rajko Rotman, Semih Şentürk, Volkan Babacan gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren ekip, sezonu 59 puan ile 4.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır.

2015-16 sezonuna Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ile merhaba diyen takım, AZ Alkmaar'a iki maçta da mağlup olarak turnuvaya erken veda etmiştir. Ligde ise Sokol Cikaleshi, Emre Belözoğlu transferleriyle güçlenen kadro, sezon sonunda tekrar 4. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştır.

2016-2017 sezonu başında Avrupa Ligi ön elemelerinde Rijeka'yı 2-2 ve 0-0 biten iki maç sonunda deplasman golüyle eleyen takım, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e elenerek gruplara kalma şansını yitirdi.

Ligi ise 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştır.

2017-18 sezonu başında, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Club Brugge'ü saf dışı bırakırken play-off turunda İspanyol takımı Sevilla'ya elenerek Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam etti. C Grubu'nda Ludogorets Razgrad, 1899 Hoffenheim ve SC Braga ile yer alan takım, 6 maçta 8 puan alarak grubu 3. sırada bitirerek turnuvadan elendi. Süper Ligi ise 2017-2018 sezonunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştır.

2018-19 sezonu başında, Avrupa Ligi ön elemesinde İngiliz temsilcisi Burnley'e elenen takım, 2018-2019 sezonu sonunda ligdeki puan tablosunda bir kez daha 2. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 30 Mayıs 2019 tarihinde kulübün 2014'ten beri teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

2019-20 sezonu hazırlıkları kapsamın, 11 Haziran 2019'da Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonu öncesi "Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla yola çıkan kulüp, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpiakos FC'e elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. İtalyan devi Roma, Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach ve Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC ile birlikte yer aldığı J Grubu'nu lider tamamlayan kulüp, son 32 turunda Portekiz takımı Sporting'yi saf dışı bırakırken son 16 turunda Kopenhag'a elendi.

Kulüp, Süper Lig'de ise İstanbul Başakşehir FK olarak 6. sezonunda Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu oldu. "Türkiye'nin yeni şampiyonu" sloganıyla yoluna devam eden kulüp, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Paris Saint-Germain, RB Leipzig kulüpleriyle G grubunda yer aldı ve grubu 3 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarından elendi. Grubun son maçında Paris'te oynanan Paris Saint-Germain maçında hakemin Pierre Webó'ya söylediği ırkçı söz nedeniyle Başakşehir futbolcuları sahadan çekilmiştir ve yarıda kalan maç UEFA'nın hakemleri değiştirmesi sonucu kaldığı yerden oynanmıştır. 2020-21 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başlayan İstanbul Başakşehir, 21. hafta sonunda takımın başından ayrıldı[6] ve yerine Aykut Kocaman geldi.[7] Ligde oynanan 40 maç sonunda 12 galibiyet 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 48 puan toplayarak ligi 12. olarak tamamladı. 2020-21 Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Beşiktaş'a uzatmalar sonucunda 3-2 kaybederek kupadan elendi.

2021-22 sezonu başında takımın başına Emre Belözoğlu getirilmiştir. O sezon takım ligi 4. sırad bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynama hakkı elde etmiştir. Kulüp 2021-22 Türkiye Kupası sezonunda Bodrumspor'a penaltılarla yenilerek kupaya 4. Turda veda etmiştir.

2022-23 sezonunda Kulüp UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılmıştır. Kulüp sırasıyla Makkabi Netanya, Brei?ablik UBK ve Royal Antwerp FC takımlarını eleyerek grup aşamasına katılım hakkı elde etmiştir. Böylece Başakşehir hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yer alan ilk Türk takımı olmuştur. Takım Konferans Ligi A grubunda Fiorentina, Hearts ve FK RFS ile eşleşmiştir. Grubu 1. sırada tamamlayan Başakşehir son 16 ya kalma hakkı elde etmiştir.

BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, Süper Lig'in de 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.