Başakşehir sel baskınının ardından, Kirazlı-Kayaşehir metro hattında su bastı. Başakşehir metrosu çalışıyor mu, kapalı mı merak ediliyor. Başakşehir metro hattında son durum nedir sorusu araştırılıyor. Peki, Başakşehir metrosunu su bastı! Başakşehir metrosu çalışıyor mu, kapalı mı? Son durumu nedir?

Başakşehir metrosu çalışıyor mu, kapalı mı ve son durumu nedir merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan art arda uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Ardından, Başakşehir metrosunu su bastı. Vatandaşlar Başakşehir metrosu çalışıyor mu, kapalı mı ve son durumu nedir sorularına yanıt arıyor. Başakşehir metrosunu su bastı! Başakşehir metrosu çalışıyor mu, kapalı mı? Son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

BAŞAKŞEHİR METROSUNU SU BASTI

Yollarda sel sularına kapılan araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Kirazlı-Kayaşehir metro hattında 3 istasyon kapatıldı.

BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır.

Bununla birlikte, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.

BAŞAKŞEHİR METROSUNDA SON DURUMU NEDİR?

Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı" açıklamasında bulundu.