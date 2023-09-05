Başakşehir metrosu çalışıyor mu? Başakşehir metrosu SON DURUM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi. Peki, Başakşehir metrosunu su mu bastı? Başakşehir metrosu çalışıyor mu? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış Başakşehir'de hayatı felç etti! Metroyu su bastı, araçlar selde sürüklendi. Peki, Başakşehir metrosunu su mu bastı? Başakşehir metrosu çalışıyor mu? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR METROSU SON DURUM

İstanbul'a art arda yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak yağış Başakşehir'de hayatı felç etti. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü.

METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Başakşehir'den gelen görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul tarafından son yapılan duyurular şu şekildedir: