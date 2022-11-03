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Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti!

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Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Sporseverler, Başakşehir-Hearts maçının sonucunu araştırıyor. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldiBaşakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
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Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Başakşehir maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti! Detaylar haberimizde...

Hearts-Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts Exxen Gündem Spor Haberler

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