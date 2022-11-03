UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Sporseverler, Başakşehir-Hearts maçının sonucunu araştırıyor. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti!

Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Başakşehir maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hearts maçı sonucu! Başakşehir maç özeti! Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hearts-Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü 18.30'da gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI CANLI İZLE!

Hearts ve Başakşehir maçını canlı izlemek için Hearts-Başakşehir CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hearts ile Başakşehir arasındaki maç, EXXEN ve TV8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson