Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? M.Başakşehir - Breidablik maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Breidablik bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Breidablik maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada M. Başakşehir - Breidablik karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M. Başakşehir - Breidablik maçı şifresiz mi? M. Başakşehir - Breidablik maçı hakemi kim? M. Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. M. Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M. Başakşehir - Breidablik maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

11-08-2022 M.BAŞAKŞEHİR VS BREİDABLİK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

M. Başakşehir ile Breidablik arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, TRT Spor, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI HANGİ GÜN?

M.Başakşehir-Breidablik Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir-Breidablik Maçı, saat 20:45 başlayacak.

M.BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

M. Başakşehir ve Breidablik, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.