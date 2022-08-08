Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? M.Başakşehir - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman?