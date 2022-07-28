Başakşehir maçı hangi kanalda? Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda? - Haberler

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Başakşehir maçı hangi kanalda? Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Başakşehir maçı hangi kanalda? Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir maçının heyecanına ortak olmak isteyen Başakşehir taraftarları Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

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Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir maçının heyecanına ortak olmak isteyen Başakşehir taraftarları Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Netanya - Başakşehir maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

NETANYA - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Netanya - M.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi maçı, 28-07-2022 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

NETANYA - M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Netanya - Başakşehir maçı Netanya'da, Netanya Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir maçı hangi kanalda? Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda?

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