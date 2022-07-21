Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Bu akşam temsilcimiz Başakşehir ile İsrail temsilcisi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Başakşehir ile İsrail temsilcisi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Netanya, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Başakşehir - Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı İstanbul'da, Basaksehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.