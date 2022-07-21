Başakşehir maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Başakşehir ile İsrail temsilcisi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Netanya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?



Başakşehir - Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Netanya, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı İstanbul'da, Basaksehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.