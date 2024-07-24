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Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki

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Başakşehir - La Fiorita arasında oynanacak futbol maçı için izleyiciler merakla bekliyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Maçı kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için izleme linki de bulunuyor.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR- LA FIORITA MAÇISAAT KAÇTA, NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki

???????RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)- Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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