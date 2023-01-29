Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'te bu akşam oynanacak olan Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. İşte Başakşehir-Konyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar...
Başakşehir- Konyaspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'te bu akşam oynanacak olan Başakşehir- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. İşte Başakşehir- Konyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Başakşehir - Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Başakşehir - Konyaspor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir - Konyaspor maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.