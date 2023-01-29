Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Bu akşam oynanan Başakşehir-Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?