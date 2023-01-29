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Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?

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Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Bu akşam oynanan Başakşehir-Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.'Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı."
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Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Bu akşam oynanan Başakşehir-Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu? İşte detaylar...

Başakşehir-Konyaspor 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile devam ediyor.

Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Başakşehir - Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Başakşehir - Konyaspor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir - Konyaspor maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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