Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?
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Bu akşam oynanan Başakşehir-Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu?
Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı."
Başakşehir-Konyaspor kaç kaç, bitti mi? Bu akşam oynanan Başakşehir-Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne oldu, devam ediyor mu? İşte detaylar...
Başakşehir-Konyaspor 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile devam ediyor.
Başakşehir - Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Başakşehir - Konyaspor maçı Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir - Konyaspor maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.