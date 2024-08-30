Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Peki, Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne?

TURNUVA FORMATLARI NASIL OLDU

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Başakşehir

Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina

Real Betis

2. TORBA

Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos

3. TORBA

Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana

4. TORBA

LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano

5. TORBA

Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola

6. TORBA

Borac Banja Luka

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah

BAŞAKŞEHİR KİMİNLE, HANGİ TAKIMLARLA EŞLEŞTİ?

UEFA, Nyon'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini sporseverlerle resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlayacak.

Kura çekiminin canlı yayınına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Kura çekimi henüz başlamadı.