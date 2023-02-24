G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Peki, Başakşehir kiminle eşleşti? M.Başakşehir Avrupa'da kiminle eşleşti?

Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Başakşehir kiminle eşleşti? M.Başakşehir Avrupa'da kiminle eşleşti?

BAŞAKŞEHİR KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

AEK Larnaca - West Ham United

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal