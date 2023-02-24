Başakşehir kiminle eşleşti? M.Başakşehir Avrupa'da kiminle eşleşti?
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G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Peki, Başakşehir kiminle eşleşti? M.Başakşehir Avrupa'da kiminle eşleşti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Başakşehir kiminle eşleşti? M.Başakşehir Avrupa'da kiminle eşleşti?
BAŞAKŞEHİR KİMİNLE EŞLEŞTİ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:
AEK Larnaca - West Ham United
Lazio - AZ Alkmaar
Lech Poznan - Djurgarden
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol - Nice
Anderlecht - Villarreal