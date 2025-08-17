Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı izle!

Başakşehir – Kayserispor maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağı da taraftarların gündeminde. İstanbul ekibi sahasında kazanmak isterken, Kayserispor deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Başakşehir – Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Kayserispor arasındaki mücadele, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı televizyondan izleyemeyen futbolseverler için beIN Connect (TOD) platformu üzerinden de canlı yayın imkânı sunulacak. Akıllı telefon, tablet ve akıllı TV kullanıcıları bu platformdan karşılaşmayı takip edebilecek.