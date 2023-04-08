Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıran Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla vatandaşa duyuruldu. Merak edilenler arasında ise Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açıldı mı, ne zaman açılacak? Başakşehir - Kayaşehir metro hattı durakları ne? soruları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir - Kayaşehir metro hattı ile ilgili detayları vatandaşa duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dakikada Metrokent Bakırköy arasını 29 dakika, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz." dedi. Peki, Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açıldı mı, ne zaman açılacak? Başakşehir - Kayaşehir metro hattı durakları ne? İşte Başakşehir - Kayaşehir metro hattı durakları!

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO HATTI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dakikada Metrokent Bakırköy arasını 29 dakika, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz." dedi.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO HATTI DURAKLARI NE?

Başakşehir - Kayaşehir metro hattının durakları şu şekilde; Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir, Kayaşehir Meydan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metronun hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum; Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehri günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

"İBB YAPMADIĞI İÇİN BAKANLIK DEVRALDI"

Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek.

"24 AY İÇİNDE AÇTIK"

Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı yüzde 5'ti. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Testleri de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarının tasarımını özgün anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'a sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Hastane istasyonunda tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir'de ışıklarıyla ahşap görünümü veren görüntüyle yer altında bekleyen yolculara sıcak atmosfer sunduk.

"ARTIK BEKLEMEK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ"

Kent merkeziyle hastane arasında ulaşım artık daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşmasını sağladık. Artık beklemek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir size bu yakışır da onun için. Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dk'da Metrokent Bakırköy arasını 29 dk, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

"BİRİLERİ İNŞAATI BİTMEMİŞ METRO HATLARINA BETON DÖKÜYOR"

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle 324,5 km'ye ulaştı. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üstüne çıkacak. Raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma Bakanlığı şehrimize kazandırmış olacak.